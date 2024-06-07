Омский подросток открыл стрельбу по коляске с младенцем и его матери из-за ее просьбы

Подростков из Омска подозревают в стрельбе по коляске с ребенком и его матери. Об этом сообщает Om1.ru.

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Инцидент произошел около дома пострадавшей. По словам самой женщины, вместе с подругой они подошли к подъезду и хотели посидеть на лавке, но на ней уже расположилась компания подростков, которые распивали спиртное.

Омички попросили школьников уступить место. Это не понравилось компании и один из подростков стал угрожать травматическим пистолетом. После этого, как заявила мать младенца, юноша стал стрелять ей по ногам.

«Он мог попасть в коляску, но подруга потерпевшей вовремя отодвинула ее», – сообщается в публикации.



Компания скрылась с места. После произошедшего женщина осмотрела ноги и нашла пять ран. На коляске она заметила отверстия от пуль.

В комментарии для журналистов представители МВД сообщили, что личности школьников, сидевших на лавке, уже установлены. На данный момент проводится проверка, по ее результатам при наличии оснований будет возбуждено уголовное дело.