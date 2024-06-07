Задержанный в Москве француз признал вину

Гражданин Франции Лоран Винатье, которого ранее задержали в Москве, признал вину в сборе сведений о военной деятельности РФ и нарушении правил деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

«Я принял, что виновен в этом», — сказал Винатье.



Адвокат француза Алексей Синицын, выступая в суде, отметил, что, поскольку его подзащитный признал свою вину, доводы следователя о том, что он будет препятствовать расследованию, находясь на свободе, не выдерживают никакой критики. На этом фоне он указал, что будет возражать против заключения Винатье под стражу. Этот вопрос сейчас рассматривается в суде.

Напомним, что Винатье задержали в Москве 6 июня по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности РФ на протяжении нескольких лет. Француз является консультантом швейцарского Центра гуманитарного диалога. Он занимался евразийскими вопросами после переворота на Украине в феврале 2014 года. До этого Винатье отвечал за конфликт в Чечне.