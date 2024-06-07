Лесные пожары в Забайкалье тушили с помощью серебра

Летчики-наблюдатели федеральной Авиалесоохраны искусственно вызывали дожди в Забайкалье и Бурятии, чтобы помочь наземным группам в борьбе с лесными пожарами. Дождевой циклон, который зашел в регион оказался недостаточно мощным для тушения пожаров.

Как сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны, дожди вызывались в Муйском и Романовском лесничествах Бурятии, а также в Сретенском, Газо-Заводском, Чернышевском, Могочинском лесничествах Забайкальского края.

Работы проводили с борта самолета-зондировщика Ан-26 «Циклон». В облачные системы выпущено 254 пиропатрона с йодистым серебром. Отмечается, что для окружающей среды вещество безопасно.

В Забайкалье и Бурятии на тушении пожаров работают более 1,6 тыс. парашютистов и десантников Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций, арендаторов лесных участков и других сил. Задействовано более 200 единиц наземной техники.

К ликвидации пожаров также привлечены более 530 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны Архангельской, Томской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Еврейской автономии, республик Бурятия, Тыва, Алтай.

Напомним, что в Забайкальском крае и Республике Бурятия в связи с пожароопасной обстановкой действует федеральный режим ЧС.