В российском регионе бесследно исчез боец СВО

В Ростовской области бесследно исчез участник специальной военной операции (СВО). Мужчину ищут уже почти месяц, сообщает портал donday.ru.

Родственники потеряли связь с Константином Волковым в конце весны. В последний раз мужчина выходил на связь с близкими 10 мая, после чего тот пропал.

По информации портала, из Ростовской области военнослужащего должны были направить в Луганскую народную республику. До этого мужчина уже был на СВО, указано в сообщении. Причина, по которой боец оказался в Ростовской области, не уточняется.

Массовая драка с участием ветеранов СВО произошла в Башкирии

Ранее в Москве другой участник СВО три дня ходил по городским улицам без документов. Мужчина направлялся в Омск из зоны боевых действий, в столице он пережил потерю памяти. Очнувшись без вещей и документов, он бродил по Москве, пока не решил обратиться в один из военкоматов.