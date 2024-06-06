Брат и сестра из Тюмени пропали в свердловском лесу

В лесу Свердловской области ищут 11-летнюю Викторию и ее 13-летнего брата Григория, дети являются жителями Тюмени. Они пропали 5 июня, когда разделились с дедушкой, чтобы найти дорогу домой. Сейчас к поискам присоединились силовики. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

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— За помощью к сотрудникам полиции обратилась мать пропавших несовершеннолетних. Личный состав ближайших территориальных ОВД из Талицы, Тугулыма и Ирбита, а также группа полицейских кинологов с собаками направлены на место происшествия для проведения поисковых мероприятий, — рассказал Горелых URA.RU.



Отмечается, что информация поступила в отдел МЧС только 6 июня в 00:30. Сейчас в свердловском лесу работает более 100 силовиков. Ситуацию контролирует глава свердловской полиции Александр Мешков.

Специалист семейного центра Виктория Аляутдинова и координатор фонда «Поиск пропавших детей» Денис Павлов рассказали «Вечерней Москве», как без рисков проводить время в лесу. Эксперты подчеркивают, что необходимо еще до поездки проговорить правила поведения и безопасности.