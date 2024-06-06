Задержан бывший министр труда российского региона Куприянов

В Омске задержали бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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По его данным, чиновник был задержал 5 июня. Его этапировали в Москву. Интерес правоохранителей к Куприянову связан с периодом его работы в команде бывшего губернатора Александра Буркова в 2020-2021 годах.

Ранее стало известно, что в Новосибирске правоохранители задержали начальника департамента мэрии города за махинации. Речь идет о главе департамента инвестиций мэрии Новосибирска Виталии Витухине.