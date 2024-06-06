Понтон с пассажирами перевернулся на пруду в Царском Селе

Понтон с 24 пассажирами перевернулся в Большом пруду Екатерининского парка в Царском Селе. Один человек погиб, сообщает Telegram-канал 112.

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По данным канала, инцидент случился во время перевозки пассажиров с острова на берег. На понтоне находились 16 человек и оборудование. Отмечается, что само плавательное средство было рассчитано всего на 12 человек. Предварительная причина случившегося - перевес.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на СК, также известно о троих пострадавших.

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Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Астрахани произошло столкновение катера с плавучим знаком (бакеном). В результате лодка опрокинулась. Травмы получили трое мужчин 1976, 1985 и 1987 годов рождения, пострадавших доставили в больницу.