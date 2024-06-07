В Великом Новгороде обнаружили тело студентки из Индии

Водолазы обнаружили тело третьей из четырех студентов Новгородского государственного университета, утонувших в реке Волхов в Великом Новгороде. Тело девушки было обнаружено возле Колмовского моста, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Следователи СКР работают на месте происшествия возле Колмовского моста, где обнаружено тело девушки, третьей из утонувших студентов. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, следователи СК проводят осмотр места происшествия", - отметили в пресс-службе.



Прокуратура области по поручению прокурора Новгородской области Сергея Швецова организовала проверку по факту гибели четырех молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет.

"Предварительно установлено, что студенты купались в районе городского пляжа в запрещенном для купания месте, в какой-то момент двоих из них стало уносить течением, двое других бросились их спасать. Спустя непродолжительное время все четверо погрузились под воду", - сообщили в региональном СУ СК РФ.



Как уточнил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале, все четверо были студентами из Индии.