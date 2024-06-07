$88.76096.69+0.12
Войти в почту

В Великом Новгороде обнаружили тело третьей утонувшей в Волхове студентки из Индии

Водолазы обнаружили тело третьей из четырех студентов Новгородского государственного университета, утонувших в реке Волхов в Великом Новгороде. Тело девушки было обнаружено возле Колмовского моста, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

В Великом Новгороде обнаружили тело студентки из Индии
© РИА Новости
"Следователи СКР работают на месте происшествия возле Колмовского моста, где обнаружено тело девушки, третьей из утонувших студентов. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, следователи СК проводят осмотр места происшествия", - отметили в пресс-службе.

Прокуратура области по поручению прокурора Новгородской области Сергея Швецова организовала проверку по факту гибели четырех молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет.

"Предварительно установлено, что студенты купались в районе городского пляжа в запрещенном для купания месте, в какой-то момент двоих из них стало уносить течением, двое других бросились их спасать. Спустя непродолжительное время все четверо погрузились под воду", - сообщили в региональном СУ СК РФ.

Как уточнил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале, все четверо были студентами из Индии.

Происшествия
Андрей Никитин
Сергей Швецов
Следственный комитет