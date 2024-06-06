Задержан бывший министр труда российского региона Куприянов

Бывший министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов задержан в Омске. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Экс-министр был задержан вчера и этапирован в Москву. Дело связано с периодом работы в команде [экс-губернатора Александра] Буркова в 2020-2021 годах", - сказал собеседник агентства.



Владимир Куприянов с октября 2015 по 25 мая 2024 года занимал должность министра труда и социального развития Омской области, с декабря 2018 года совмещал эту должность со статусом заместителя председателя правительства региона. До этого он занимал посты первого заместителя министра образования Омской области, начальника управления образования администрации Омска, заместителя мэра Омска, руководителя аппарата первого заместителя председателя правительства региона и первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Омской области.