$88.74-0.0196.44-0.12
Войти в почту

Четыре человека погибли при столкновении поездов в Чехии

В Чехии крушение на железной дороге привело к гибели четырех человек. Еще 23 получили ранения различной тяжести. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Два поезда столкнулись недалеко от города Пардубице.

Четыре человека погибли при столкновении поездов в Чехии
© РИА Новости

Пассажирский поезд, в котором ехали 300 человек, и грузовой состав столнулись лоб в лоб около полуночи. Самые большие повреждения – у первого вагона экспресса. Движение на участке аварии заблокировано. На месте идет поисково-спасательная операция. Задействованы 36 пожарных расчетов и два вертолета.

В октябре 2023 года произошло столкновение поездов в Индии. Жертвами катастрофы стали 10 человек.

В мире
Происшествия
Горячая новость