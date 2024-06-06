Четыре человека погибли при столкновении поездов в Чехии

В Чехии крушение на железной дороге привело к гибели четырех человек. Еще 23 получили ранения различной тяжести. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Два поезда столкнулись недалеко от города Пардубице.

Пассажирский поезд, в котором ехали 300 человек, и грузовой состав столнулись лоб в лоб около полуночи. Самые большие повреждения – у первого вагона экспресса. Движение на участке аварии заблокировано. На месте идет поисково-спасательная операция. Задействованы 36 пожарных расчетов и два вертолета.

В октябре 2023 года произошло столкновение поездов в Индии. Жертвами катастрофы стали 10 человек.