Трое мужчин перевернулись на катере посреди ночи

Столкновение катера с плавучим знаком (бакеном) произошло ночью на реке Прямая Болда в Ленинском районе Астрахани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области. В результате лодка опрокинулась. Травмы получили трое мужчин 1976, 1985 и 1987 годов рождения, пострадавших доставили в больницу.

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На реке Прямая Болда произошло столкновение катера с бакеном, в результате чего опрокинулась лодка. На борту маломерного судна находилось трое мужчин 1976, 1985 и 1987 годов рождения, все они были госпитализированы в медучреждение, — заявили в ведомстве.



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