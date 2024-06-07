Суд вновь оставил в СИЗО генерал-майора Попова

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ Иван Попов провоцировал журналистов на судебном заседании по поводу апелляции на его арест. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сперва военный просунул руку через решетку и показал пальцами знак V, а после спросил, снимали ли его раньше «через клетку».

«Поснимайте! Дикие звери всегда сидят в клетках», — продолжил генерал-майор.



Отметим, что второй западный окружной военный суд снова отказал защите Ивана Попова, арестованного за особо крупное мошенничество. Адвокаты просили о его переводе из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении апелляционной жалобы защиты обвиняемого Попова об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест отказать", - говорится в решении судьи.



Как ожидается, защита обжалует это решение в кассации.

Напомним, что Попова арестовали 17 мая по делу о мошенничестве. По версии следователей, он причастен к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката общей стоимостью 130 млн рублей, приобретенных военно-гражданской администрацией Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.