Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве ФРГ в Москве

Бизнесмен Ральф Новак, приговоренный в России к пяти годам колонии по делу о хищении 52,4 процента акций каршеринга BelkaCar, не явился в суд на оглашение приговора. Об этом в среду, 5 июня сообщило издание Der Spiegel.

Уточняется, что Новак скрывался в немецком посольстве в попытке получить убежище, однако после многочасовых переговоров с дипломатами добровольно покинул территорию дипмисии. По словам адвоката Новака Константина Елфимова, после оглашения приговора Тушинского суда Москвы немец «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».

Издание Der Spiegel объяснило, что в ситуации Новака с юридической точки зрения шансы получить помощь в посольстве были крайне малы, поскольку посольство должно было бы по первому требованию передать его местным властям. Так называемое посольское убежище в его случае также не сработало бы, так как дело — не политическое, говорится в сообщении.

3 июня в Тушинском суде столицы прошли слушания по делу о хищении контрольного пакета акций каршеринговой компании BelkaCar и фирмы «Брайнстон» стоимостью более 360 миллионов рублей. Для гендиректора компании Singular СIS гражданина ФРГ Ральфа Новака прокуратура запросила 8 лет тюремного заключения, а для инвестиционного директора швейцарского инвестфонда Winterberg Group Ильнура Азмуханова семь лет.

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4 июня банда грабителей и угонщиков попыталась сбежать из зала суда во время вынесения приговора в Пушкинском суде в Подмосковье. Во время заседания члены ОПГ ломали заградительную решетку. Один из них попытался совершить самоубийство, однако его остановили сотрудники правоохранительных органов.