Вылетевший из Пулково самолет внезапно изменил курс

Telegram-канал Aviaincident сообщает, что самолет Airbus A319, вылетевший из петербургского аэропорта Пулково в махачкалинский Уйташ, резко изменил курс направления. По данным канала, во время полета одному из пассажиров стало плохо.

Так, пишет канал, воздушное судно совершило незапланированную посадку в аэропорту Саратова. При этом, указал Aviaincident, экипаж самолета не подавал никаких сигналов бедствия или срочности. После вынужденной посадки самолет продолжил путь и приземлился в Махачкале, отклонившись от графика на два часа.

Ранее самолет авиакомпании Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Шереметьево, резко сошел с курса и приземлился в другом месте. Борт совершил вынужденную посадку из-за плохих погодных условий.

Из-за грозы самолет приземлился в Домодедово. Пассажиров лайнера какое-то время не выпускали из салона, однако после им все же разрешили покинуть борт. К воздушному судну подвезли трап, людям предложили дождаться дозаправки самолета и вылета лайнера в Шереметьево. Однако большинство пассажиров отказались и решили покинуть авиагавань.

До этого самолет авиакомпании «КрасАвиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксон Красноярского края. По информации прокуратуры, в момент происшествия на борту самолета находились 23 пассажира. Причины произошедшего устанавливаются.