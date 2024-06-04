Жители тюменского ЖК жалуются на пьяных подростков, которые провоцируют конфликты

В Тюмени жители ЖК «Акватория» пожаловались на поведение пьяных подростков, которые приходят на территорию комплекса и провоцируют конфликты. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

По словам одного из жителей ЖК «Акватория», который находится на территории микрорайона Лесобаза, к ним во двор часто приходят подростки с соседних улиц. Несовершеннолетние хулиганы пользуются тем, что доступ к игровым площадкам не ограничен, и не стесняются конфликтовать с обитателями жилого комплекса. При этом подростки находятся в состоянии алкогольного опьянения.

«Недавно гулял с ребенком на детской площадке. Рядом отдыхала шумная компания подростков. Ребята матерились и громко слушали музыку на портативной колонке. Я попросил их вести себя нормально, поскольку рядом находилось много женщин и детей. В ответ на меня полился отборный мат. Как я понял, подростки находились в нетрезвом состоянии. Я собрал ребенка и ушел домой, чтобы не вступать с ними в прямой конфликт», — поделился тюменец.



В полиции ситуацию пока не комментировали.