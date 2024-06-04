Российский самолет Ан-26 выкатился за пределы ВПП

Самолет авиакомпании «Красавиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксон Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По ее данным, происшествие случилось после посадки Ан-26.

В аэропорту Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края после посадки воздушного судна Ан-26 авиакомпании «Красавиа», выполнявшего нерегулярный чартерный рейс из г. Норильска, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, — указано в сообщении.



По информации прокуратуры, в момент происшествия на борту самолета находились 23 пассажира. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее жители Краснодара испугались самолета, совершавшего посадку в неработающем аэропорту города. Очевидцы опубликовали кадры произошедшего, на которых видно, что самолет сильно дымит. Кроме того, краснодарцев озадачила высота полета воздушного судна.

Однако в пресс-службе воздушной гавани развеяли опасения местных жителей. Там сообщили, что самолет Ту-134 действительно приземлился во временно закрытом аэропорту, но посадка была штатной. Аэропорт Краснодара приостановил деятельность по соображениям безопасности в 2022 году.