Пассажиров поезда Владивосток-Москва эвакуировали из-за сообщения о минировании

На станции Ружино в Приморском крае, расположенной на 8938-м километре Транссибирской магистрали, произошла экстренная остановка поезда, следующего из Владивостока в Москву. Инцидент был вызван поступившим сообщением о возможном наличии взрывного устройства в одном из вагонов.

Как рассказали EastRussia в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО неизвестный мужчина позвонил на горячую линию РЖД, затем информацию получили силовые структуры.

«Оперативно было установлено местонахождение поезда номер 10 сообщением Владивосток-Москва — в тот момент он находился на станции Ружино, в 10.55 начали эвакуацию, — сообщила руководитель пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ДФО Ольга Мироненко. — Всего было эвакуировано 316 человек. В досмотре поезда принимали участие 35 наших сотрудников, из ближайшего города доставили собаку, всё осмотрели, никаких посторонних предметов обнаружено не было. И в 14.35 поезд последовал дальше по маршруту.

Задержка в движении составила почти четыре часа. По факту лжеминирования сейчас проводится процессуальная проверка, итогом которой, скорее всего, станет возбуждение уголовного дела по статье 207 УК РФ – «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Раскрываемость подобных преступлений составляет 90-95%, сообщили в УТ МВД РФ по ДФО.