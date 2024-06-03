В аэропорту Казани ввели временные ограничения

В понедельник, 3 июня, аэропорт Казани временно закрыли для вылета и посадки самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Аэропорт не принимает рейсы с 11:29 по московскому времени. В прошлую пятницу, 31 мая, Росавиация временно ограничивала работу аэропортов Казани и Нижнекамска. В Росавиации заявляли, что такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

Направляющиеся в Казань рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву, сообщили ТАСС в аэропорту.

СМИ сообщали, что в небе над Казанью заметили дроны и в городе прозвучала сирена. В некоторых районах города на промышленных предприятиях объявляли эвакуацию.