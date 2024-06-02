Южная Осетия осталась без электричества

В воскресенье свет пропал на территории Южной Осетии, причиной называется авария на ЛЭП.

«Из-за аварии на линии электропередач в Дзауском р-не республика осталась без электричества», — сказано в Telegram-канале МЧС Южной Осетии.

Спасатели добавили, что на предполагаемое место аварии выехали специалисты ГУП «Энергоресурс».

Sputnik Южная Осетия отмечает, что свет, в частности, пропал в Цхинвале.

Электроэнергия в Южную Осетию подается по ЛЭП с территории России. Электричество в 50-тысячной республике пропадало и ранее, это происходило из-за профилактических ремонтных работ и непогоды в горах.