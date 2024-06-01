Многочисленные взрывы прогремели над Белгородом

Над Белгород и Белгородской областью за короткое время прогремело от семи до 20 взрывов. Сообщают ТАСС и РИА Новости. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, под обстрел ВСУ попали два района.

© РИА Новости / Антон Вергун

«В Белгороде в районе Харьковской горы было слышно семь громких взрывов в небе во время работы сирены, предупреждающей о ракетной опасности», – сообщает РИА Новости.

В ТАСС уточняют, что около 20 взрывов раздалось в небе над Белгородом после запуска сирены ракетной опасности. По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, сейчас в населенных пунктах Новая Таволжанка и Архангельское нет электроснабжения.

«Пострадавших нет. Есть повреждения на линии электропередачи, без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», – отметил глава региона.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ из-за сброса осколочного боеприпаса пострадал водитель автомобиля. Его с ранениями доставили в больницу.