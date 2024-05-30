Мужчину затянуло в двигатель самолета на взлетно-посадочной полосе

В Нидерландах мужчину затянуло в двигатель пассажирского самолета на взлетно-посадочной полосе на глазах у многочисленных очевидцев. Об этом сообщает Daily Star.

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Инцидент произошел во время подготовки к взлету, пассажирский лайнер должен был отправиться из Амстердама в Данию. Во время буксировки воздушного судна, человека, находящегося на взлетно-посадочной полосе, затянуло в двигатель.

Свидетелями произошедшего стали сотрудники наземных служб аэропорта и многочисленные пассажиры. Личность пострадавшего устанавливаются, помочь ему медики не смогли. Причины произошедшего установит специальное расследование.

До этого сообщалось, что в аэропорту Нью-Дели задержан нетрезвый пассажир, который прорвался на взлетно-посадочную полосу и выбежал перед движущимся самолетом. О человеке на взлетно-посадочной полосе сообщил пилот самолета, он заметил бегущего пассажира. Выяснилось, что нетрезвый индиец перелез через ограждение и выбежал на полосу. Нарушителя удалось задержать, его жизнь вне опасности.

Ранее пассажир сломал ногу во время турбулентности и семь часов ждал помощи.