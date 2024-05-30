В Саратове произошел пожар в приюте для собак

В саратовском приюте для бездомных собак произошел пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Речь идет о приюте «Верность-Саратов» на федеральной автодороге P-228. Сообщение о пожаре в этом районе поступило в 16:22 по московскому времени, локализовать его и ликвидировать горение удалось к 17:55. К тому времени огонь охватил 600 квадратных метров, от него пострадали вольер и собачьи будки.

«Есть информация, что пострадали две женщины — ожоги рук. По уточнению администрации приюта, погибли девять собак и трое пострадали. Одна из пострадавших женщин от госпитализации отказалась», — сообщили в ведомстве.

Расследование обстоятельств произошедшего на контроль взяла прокуратура Гагаринского административного района Саратова. Кроме того областное управление СК РФ начало процессуальную проверку сведений о пожаре в приюте.