Мошенник под видом вампира из «Битвы экстрасенсов» обманул москвичку на деньги

Мошенник от имени участника популярного телешоу «Битва экстрасенсов» Артема Краснова обманул девушка на сумму 70 тыс. руб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По словам москвички Ольги (имя изменено), она обратилась к экстрасенсу за помощью. Через Telegram девушка нашла аккаунт Артема Краснова, который позиционирует себя как вампира и обладателя экстрасенсорных способностей. Владелец профиля предлагал свои услуги по высасыванию талантов и энергии из людей. Ольга записалась на личный прием, заплатив 20 тыс. руб.

Некоторое время спустя экстрасенс сообщил девушке, что на ней порча, и предложил снять ее за 100 тыс. руб. Так как Ольге сразу заплатить не удалось, экстрасенс согласился на рассрочку. Девушка перевела половину от указанной суммы и начала ждать положительных изменений в своей жизни.

Однако, для проведения обряда экстрасенс потребовал от Ольги интимные фотографии. После разговора с ним девушка поняла, что имеет дело не с настоящим Красновым, а с мошенником. Девушка обратилась в полицию.