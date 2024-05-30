В Подмосковье погиб 25-летний рэпер Айаан Никифоров

В подмосковных Химках 29 мая погиб якутский рэпер Айаан Никифоров, выступавший как Ian Hopeless. Он утонул в реке Клязьме. Зимой артисту исполнилось 25 лет.

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Никифоров находился в воде со своей подругой Софией. В какой-то момент, пытаясь переплыть реку, молодые люди начали тонуть. Подоспевшие на помощь люди смогли спасти только девушку.

Сейчас тело якутянина находится в Химкинском морге, родные ждут информацию от следователя, - сообщил Telegram-канал "SD Новости Якутии".

Ian Hopeless выпустил три альбома, последний - в 2020 году. Записывался на двух языках. Снялся в фильме 2021 года "Саха Тыла. Как научить машину понимать якутский" режиссера Максима Томаша.

Последний фильм Томаша вышел в этом году и называется "За пределами. Над водой".