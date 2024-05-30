Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Хилми Форксу за изготовление порно

Московский городской суд оставил без изменений приговор в виде трех лет колонии общего режима для блогера-трансгендера Хильми Олейника, известного под псевдонимом Хилми Форкс. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

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«Московский городской суд оставил приговор Симоновского районного суда города Москвы от 27 декабря 2023 года в отношении Олейника Хильми Кочевича без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», – сказали в суде.

В декабре 2023 года Симоновский суд столицы приговорил Олейника к трем годам колонии. Как установил суд, в ноябре 2022 года Олейник в Даниловском районе Москвы незаконно изготовил с помощью мобильного телефона материалы порнографического содержания со своим участием, которые впоследствии разместил в свободном доступе в интернете в принадлежащих ему публичных каналах. После оглашения приговора блогер был взят под стражу в зале суда.