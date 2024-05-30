Двух детей госпитализировали после удара током в Самарской области

Двое детей в городе Чапаевске в Самарской области попали в больницу с сильными ожогами, попытавшись «забросить» удочку на провода ЛЭП. Об этом в четверг, 30 мая, сообщили в в Минздраве региона.

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— Пострадали два подростка, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как крайне тяжелое, — передало слова министерства ТАСС.

13 мая подросток-зацепер залез на крышу поезда и получил удар током в пах в Подмосковье. По данным «Вечерней Москвы» 15-летний школьник забрался на крышу поезда в Электроуглях и дотронулся до токоприемника. Разряд прошел через подростка, ударив в причинное место. После этого мальчик упал на рельсы, но выжил. Ребенку оказали первую медицинскую помощь и вызвали медиков.

Еще один подросток залез на крышу электрички 7 мая, где случайно дотронулся до проводов и получил электрический разряд. Школьника доставили в больницу с ожогом руки.