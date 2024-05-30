В Чапаевске (Самарская область) трое подростков получили серьезные травмы, пытаясь достать удочкой до высоковольтного провода. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Школьники играли, подпрыгивая с удочкой к проводу ЛЭП. Когда удочка прикоснулась к нему, из-за разряда тока вспыхнул пожар.

Подростки получили серьезные ожоги, их экстренно госпитализировали. Врачи заявили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

В Петербурге ребенок засунул оголенный провод в рот и попал в реанимацию

Ранее в Солнечногорске двое детей застряли в грязи на одной из городских площадей. Прохожие пытались вытащить одного из мальчиков из топкой грязи, протянув ему лопату, но это не сработало. В итоге очевидцы вызвали спасателей.