Офицера заковали в наручники ради отправки на СВО штурмовиком

Российского офицера заковали в наручники для отправки в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает «Е1.ру».

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Капитан Сергей Миронов — авиатехник, он занимался обслуживаем вертолетов, опыта службы в зоне боевых действий не имеет. После начала СВО мужчину перевели в танкисты. Миронов заявил, что не умеет обслуживать танки и подал рапорт об увольнении. Поскольку ответа на его заявление не поступало, мужчина написал в военную прокуратуру и в Совет Федерации. Офицера должны были уволить 15 мая.

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По словам Миронова, вместо этого ему «подсунули» приказ об отправке на СВО. После отказа подписать документ военнослужащего вывели за штат, сократив зарплату.

«Военная полиция изъяла у меня личные вещи, заковала в наручники и держала несколько часов, чтобы продержать двое суток в части и потом посадить на борт и отправить в зону СВО», — рассказал он.

Миронова освободили только после жалобы его жены в военный Следственный комитет.

После этого мужчину еще раз попытались отправить на СВО. По его словам, командование отказывается подписывать рапорт о его увольнении.

«Я понял, что меня хотят обычным штурмовиком бросить», — заявил Миронов.

Адвокат мужчины рассказал, что его доверитель должен быть уволен из рядов Вооруженных сил, поскольку он достиг 50-летнего возраста и заключил контракт до 23 июня 2023 года. Редакция издания направила запрос в Центральный военный округ, на момент подготовки материала ответа на обращение не поступило.

Ранее боец СВО обратился с просьбой о помощи из-за грозящего ему ареста. Студент из Нигерии сообщил, что не смог получить российское гражданство по упрощенной процедуре как участник боевых действий. По возвращении на родину ему грозит тюремный срок.