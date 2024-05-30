Россиянин попал в больницу после случайной встречи в лесу

На Алтае местный житель попал в больницу после похода в лес. Об этом сообщает Telegram-канал Республика Алтай в Telegram.

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Россиянин случайно встретился с хищником неподалеку от села Иодро Онгудайского района республики. В лесу мужчина собирал орехи.

Пострадавшему удалось выжить. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает, отмечает канал.

Ранее жительница Магаданской области палкой отбилась от медведя, ее действия снял на видео очевидец. На кадрах женщина вынуждает хищника скрыться.