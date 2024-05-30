Раскрыты схемы обмана россиян с помощью ЕГЭ

В России мошенники используют Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для обмана граждан. Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта рассказал «Ленте.ру» о видах мошенничества, а также раскрыл способы защиты от них.

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Первый вариант мошенничества — голосовое или текстовое сообщение, распространяемое среди школьников за несколько дней до экзамена. Автор представляется главным составителем ЕГЭ или разработчиком контрольно-измерительных материалов (КИМ).

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«В сообщении содержится информация о том, что коллеги говорящего решили изменить критерии экзамена или материалы, по которым будут сдавать ЕГЭ, однако до начала экзамена об этом сообщать не будут и за финансовое вознаграждение говорящий предлагает поделиться нужными данными», — пояснил Мушта.

Одним из распространенных случаев мошенничества являются «сливы» вариантов ответов, которые появляются в закрытых группах в соцсетях. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что на самом деле там содержится случайный набор цифр и ответов, который по случайности может в некоторых местах совпасть с реальным экзаменом. При этом к действительным ответам подобные сливы отношения не имеют.

«Среди некоторых учеников существует мнение, что можно увидеть варианты заранее с помощью тех, кто написал экзамен раньше — на территориях с другим часовым поясом — например, на Дальнем Востоке. Мошенники могут попытаться сыграть на этом, предлагая купить варианты экзамена, но стоит знать, что организаторы предусмотрели этот момент, поэтому варианты ЕГЭ отличаются в зависимости от региона, где его пишут. То есть варианты ЕГЭ на Дальнем Востоке не совпадают с вариантами экзамена в Центральной России, например», — сказал он.

Помимо того, сами школьники, по мнению Мушты, могут намеренно распространять в сети ложную информацию об экзамене для уменьшения количества конкурентов среди абитуриентов.

Мушта объяснил, что используемые мошенниками схемы не помогут школьникам в сдаче экзаменов, так как реальные варианты ЕГЭ можно получить только на самом экзамене, а также призвал выпускников не поддаваться на уловки аферистов.

«Не нужно думать, что сдать ЕГЭ на хорошие баллы сдать нереально. Множество примеров показывают обратное. Тратить время на на поиск якобы существующих вариантов бессмысленно. Лучше потратить время с пользой: важно помнить, что в период экзаменов нужно уделять время своему здоровью, а именно следить за режимом сна, правильно питаться и заниматься спортом. Это поможет чувствовать себя лучше на экзамене, благодаря чему сконцентрироваться будет гораздо проще», — заключил Мушта.

Ранее эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Владимир Ким в разговоре с «Лентой.ру» предупредил о всплеске связанного с ЕГЭ мошенничества. По его словам, в Telegram, «ВКонтакте» и в даркнете появляются якобы готовые варианты заданий для экзамена, стоимость вариантов может составлять от нескольких до десятков тысяч рублей.