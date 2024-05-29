Российский самолет экстренно сменил курс

Самолет российской авиакомпании объявил сигнал срочности в небе из-за больного пассажира на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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Нештатная ситуация произошла 28 мая на рейсе из московского аэропорта Шереметьево в Петропавловск-Камчатский. Во время полета 57-летнему мужчине стало плохо: у него участилось сердцебиение и появились симптомы эпилепсии.

Пилоты Boeing-777 экстренно сменили курс и сели в Магадане. Уточняется, что по прибытии самолета на запасной аэродром пассажиру потребовалась реанимация.

В тот же день вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Мурманской области. Когда он летел на турбазу из села Ловозеро, на борту возникла техническая неисправность.