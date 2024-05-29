Депутата Заксобрания Карелии арестовали на два месяца по делу о взятке

Петрозаводский городской суд арестовал на два месяца депутата Заксобрания Карелии по уголовному делу о даче взятки. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.

"В Петрозаводском городском суде <...> состоялось судебное заседание <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Законодательного собрания Республики Карелия К., обвиняемого <...> по п. "а", "б" ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 27 июля 2024 года", - говорится в сообщении.

Как уточняли ТАСС в правоохранительных органах республики, речь идет о 56-летнем Виталии Красулине, бизнесмене, депутате Заксобрания региона, председателе комитета по бюджету и налогам.

В СУ СК РФ по Республике Карелия сообщили, что депутата республиканского парламента обвиняют в передаче сотруднику правоохранительных органов взятки в размере 200 тыс. рублей. За это последний должен был предупреждать Красулина о готовящихся в его отношении оперативно-разыскных мероприятиях. Всего Красулин намеревался передать в виде взятки 600 тыс. рублей.

В рамках этого уголовного дела задержан сын Красулина, 36-летний Артем. В эти минуты проходит заседание Петрозаводского горсуда, на котором рассматривается ходатайство следователя об избрании в отношении Красулина-младшего меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее дома у обоих прошли обыски, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Карелии.