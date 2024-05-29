Богатейшего депутата Карелии и его сына задержали за взятку

В Петрозаводске задержали богатейшего депутата Законодательного собрания Республики Карелия Виталия Красулина и его сына Артема. Как сообщает Telegram-канал Shot, их подозревают в даче взятки.

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В публикации отмечается, что весной Красулин-старший якобы передал 200 тысяч рублей сотруднику силового ведомства, чтобы тот заранее сообщал ему о возможном объявлении в розыск и проведении соответствующих мероприятий. Роль Красулина-младшего в произошедшем пока выясняется.

Пресс-служба СК РФ по Карелии также сообщила в Telegram-канале о задержании депутата и его сына, однако не раскрыла их личности. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а по местами проживания фигурантов проводят обыски. Мужчин задержали, решается вопрос о мере пресечения.

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Виталий Красулин избирался в Заксобрание Карелии с 2002 года. В региональном парламенте он возглавляет комитет по бюджету и налогам, входит в комитет по агропромышленной политике, природопользованию и экологии. Занимается гостиничным бизнесом, а также добычей карельского шунгита. Артем Красулин ранее возглавлял Фонд развития промышленности региона.