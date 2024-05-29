Астраханка рухнула в яму с кипятком из-за внезапно появившегося провала на дороге

В Астрахани женщина получила ожоги 80% поверхности тела после того, как провалилась вместе с землей в яму с кипящей жидкостью.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Астраханской области, сотрудники ведомства организовали процессуальную проверку по факту падения 44-летней жительницы Астрахани в яму с кипятком. Инцидент произошел в среду, 29 мая. Женщина переходила дорогу около одного из домов по улице Савушкина и упала в яму с кипятком. Земля провалилась прямо под ней, когда она шла по дороге.

Предварительно, пострадавшая получила ожоги 80% поверхности тела. В настоящее время она находится в реанимации.

Сейчас на месте случившегося работают представители следственно-оперативной группы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом пишет агентство ТАСС.