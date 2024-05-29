Автора курсов по трейдингу из Башкирии Азата Байбурина задержали в московском аэропорту Внуково по подозрению в мошенничестве на 500 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, мужчину объявили в розыск еще в 2021 году.

В 2018 году Байбурин открыл фирму «Рост Капитала» и стал разъезжать по стране, обучая людей торговле на бирже. По словам посетителей лекций, коуч якобы агитировал трудоустраиваться в его компанию, пополнять в ней счет и передавать все свои финансы ему в управление. По словам бывших сотрудников, некоторые закладывали квартиры и продавали машины, однако в конечном счете все лишались своих средств.

Спустя год Байбурин закрыл свое предприятие. Канал отмечает, что за год ему удалось обмануть около 500 человек, присвоив свыше 500 млн рублей. Деньги никто из пострадавших так и не увидел, а правоохранители спустя два года возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере»).

Обвиняемый в мошенничестве Аяз Шабутдинов питается блюдами из ресторана СИЗО

Известно, что до открытия фирмы подозреваемый вел блок экономических новостей на уфимском ТВ. Сейчас ему грозит до 10 лет тюрьмы.