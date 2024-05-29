Россиянка упала в яму с кипятком

Следственные органы проводят процессуальную проверку по факту падения женщины в яму с кипятком в Астрахани.

Пострадавшая находится в реанимации, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Астраханской области.

"В ходе проверки установлено, что утром 29 мая 2024 года 44-летняя местная жительница, переходя дорогу около одного из домов по улице Савушкина в Ленинском районе г. Астрахани, упала в яму с кипятком. Астраханку доставили в медицинское учреждение, ей оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, женщина получила 80% ожогов тела и находится сейчас в реанимации.

На месте происшествия работает следственного-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.