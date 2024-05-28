Бывшего мэра Магаса объявили в розыск

Бывший мэр Магаса Усман Аушев объявлен в федеральный розыск, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ингушетии.

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"В отношении Усмана Аушева возбуждено уголовное дело по двум статьям: превышение полномочий и мошенничество. Бывший мэр объявлен в федеральный розыск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, изначально правоохранительными органами был выявлен факт хищения около 2 млн рублей бюджетных средств, но это только один эпизод дела.

Аушев был избран главой Магаса в июне 2020 года, но досрочно покинул пост в феврале 2023-го.