В Адыгее двоих людей унесло течением реки

Течение реки унесло двоих людей в Тахтамукайском районе Адыгеи, в прибрежной зоне проводятся поисковые мероприятия. Следователи начали проверку, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Предварительно установлено, что в ночь на 28 мая компания из двух девушек и молодого человека купалась и распивала спиртные напитки на берегу реки Кубань в СНТ "Здоровье" в ауле Старобжегокай Тахтамукайского района. Одну из девушек стало уносить течением, вторая девушка и молодой человек попытались ее спасти, однако их также стало уносить течением. На крики о помощи вышел проживавший неподалеку мужчина, который смог помочь выбраться на берег парню и девушке. Мужчину, спасшего двоих человек, и вторую девушку унесло течением реки.