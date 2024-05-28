Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области

Вертолет МИ-8 авиакомпании «Мурманавиа» совершил аварийную посадку в Мурманской области, пишет пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 28 мая, в районе реки Пача.

По данным ведомства, вертолет летел на турбазу из села Ловозеро. Из-за технической неисправности двигателей аппарат был вынужден совершить посадку в 20 км от места назначения.

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. На борту находились 7 человек (3 члена экипажа и 4 пассажира), для их эвакуации вылетел аварийно-спасательный отряд.

Ведется проверка причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, что в феврале 2023 года в районе Ловозеро вертолет Ми-8 также совершил аварийную посадку. На борту машины было 9 человек, четверо из них пострадали.