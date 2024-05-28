Избитого британцем в Таиланде россиянина заподозрили в педофилии

36-летнего россиянина, избитого во время отдыха в Таиланде, заподозрили в педофилии из-за домогательств в отношении 15-летней девочки. Об этом сообщает Daily Mail.

© Lenta.ru

Уточняется, что Игорь Ясильев начал флиртовать с несовершеннолетней девушкой на вечеринке у бассейна в Паттайе 27 мая. Там же присутствовал ее отец, 35-летний британец Рикки Аарон Уильямс. По информации издания, сначала россиянин просто проявлял интерес к девочке, а затем прошептал на ухо, что хочет заняться с ней сексом.

Узнав об этом, отец туристки пришел в ярость и ударил Игоря кулаком по лицу. Ясильев упал, ударился головой о стол и потерял сознание. Спасти его не удалось.

По прежней версии, домогательствам подверглась не дочь Уильямса, а его жена. Позже Уильямса задержали, он признал свою вину и раскаялся в том, что случайно лишил человека жизни.