Студентка в Петербурге позагорала на пляже и чуть не умерла: что произошло

Нетипично жаркое петербургское солнце довело 21-летнюю студентку до реанимации. Девушка провела под палящим зноем пять часов, после чего ей пришлось вызывать скорую помощь. О состоянии любительницы загара и о том, как помочь себе при солнечных ожогах, читайте а материале NEWS.ru.

Пять часов на солнце довели до реанимации

В Санкт-Петербурге 27 мая девушка попала в реанимацию с ожогами 80% тела после пятичасового нахождения на солнце. 21-летняя студентка Университета гражданской авиации отдыхала под прямыми лучами в парке возле общежития около 16:00 в Авиагородке.

После продолжительного нахождения под лучами солнца девушке стало плохо, и она вызвала скорую помощь. Ее доставили в ожоговую реанимацию. Врачи установили у нее солнечные ожоги I степени (поверхностные ожоги) 80% тела и ожоги II степени (глубокие ожоги) 2% тела.

Неизвестно, использовала ли девушка крем от загара. В городе уже несколько дней действует желтый уровень погодной опасности из-за жары и риска пожаров.

Как себя чувствует пострадавшая

Сейчас девушке гораздо лучше, сообщаетTelegram-канал SHOT. 28 мая ее перевели из реанимации в обычную палату.

За состоянием студентки следят медики из НИИ имени И.И. Джанелидзе. В ближайшее время девушку собираются выписать. Известно, что россиянка приехала учиться в СПбГУГА из Сыктывкара.

Как смягчить последствия солнечных ожогов

Физиотерапевт и заведующая физиотерапевтическим отделением клинической больницы им. В. В. Виноградова Ирина Климова заявила, что при солнечном ожоге важно охладить кожу, пострадавшую от чрезмерного воздействия ультрафиолетового излучения. По ее словам, в такой ситуации стоит принять прохладный душ и увлажнить кожу специальными средствами.

«Используйте увлажняющие кремы или лосьоны, чтобы предотвратить сухость и шелушение кожи. Они помогут восстановить естественный баланс влаги в коже и ускорят процесс заживления», — уточнила врач.

Дерматолог Марина Савкина посоветовала находиться на солнце до 11 утра и после 15 часов дня. По мнению врача, при злоупотреблении солнечными ваннами можно столкнуться с раком кожи. Врач отметила, что для защиты от солнечных лучей нужно носить одежду с длинными рукавами, шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки. Также следует наносить солнцезащитный крем на места, не прикрытые одеждой. Кроме того, в солнечную погоду нужно стараться находиться в тени, заключила Савкина.