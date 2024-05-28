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Полицейского поймали на миллионной взятке

Московский оперуполномоченный задержан в Смоленске при попытке получить взятку в 25 млн рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД России пишет газета «Известия».

Полицейского поймали на миллионной взятке
© РИА Новости

По данным ведомства, задержание проводили оперативниками управления собственной столичной полиции и УМВД России по Смоленской области.

Предварительно установлено, что в октябре 2023 года оперуполномоченный УВД по ТиНАО Москвы получил сведения о причастности гражданина к ряду противоправных действий, собрал необходимую информацию и предложил подозреваемому избежать наказания за вознаграждение в размере 25 млн рублей, пояснили в пресс-службе.

В итоге встреча для передачи денег была назначена в Смоленске, где сотрудник правоохранительных органов и был задержан 26 мая. Дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

При этом источник газеты уточнил, что полицейский пришел на встречу в 21:35 мск на одну из автостоянок Смоленска. Деньги, которые он получил, были муляжом.

Ранее по подозрению в получении взятки был задержан замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов. После чего, по словам главы региона Вениамина Кондратьева, Власов написал заявление об отставке по собственному желанию, оно было принято.

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