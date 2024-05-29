Американские военные сообщили об атаке хуситов на греческое судно Laax

Центральное командование Вооруженных Сил США (CENTCOM) объявило о нападении на греческое судно Laax под флагом Маршалловых Островов со стороны повстанцев-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом пишет ТАСС.

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"Между 12:05 и 13:40 по местному времени в Сане (соответствует московскому времени — прим. Ред.) 28 мая иранские поддерживаемые хуситы запустили пять противокорабельных баллистических ракет из районов Йемена, находящихся под их контролем, в сторону Красного моря. Судно Laax, греческий балкер под флагом Маршалловых Островов, принадлежащий Греции и управляемый ею, сообщило, что три ракеты попали в него, однако оно продолжило свой путь", — говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в социальной сети X.

Отмечается, что американские, коалиционные и торговые суда не пострадали. CENTCOM также сообщил об уничтожении пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Красным морем, которые были запущены хуситами с территории Йемена. Командование заявило, что эти беспилотники представляли прямую угрозу для торговых судов в регионе.