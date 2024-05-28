На Камчатке задержали вылеты четырех авиарейсов

Отправление четырех рейсов из главного аэропорта Камчатки в городе Елизово отложено из-за погодных условий, следует из информации на онлайн-табло.

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Задержаны рейсы в Северо-Курильск, Москву, Усть-Камчатск и Никольское.

Районы Камчатки находятся во власти циклона, который подошел к берегам полуострова в ночь на 26 мая. Он принес дождь, на побережьях - ураганный ветер. Пользователи в соцсетях сообщали о деревьях, которые упали на автомобили, сорванных мусорных контейнерах. Дорога до города Елизово из Петропавловска-Камчатского была подтоплена, водители жаловались на забитые ливневки.

В настоящее время в Петропавловске-Камчатском облачно, ветер около 2 м/с. Атмосферный вихрь сместился на восток полуострова.