Появилось видео мощного торнадо в США

В США на протяжении нескольких дней наблюдаются суровые погодные условия: на страну обрушились ураганы и торнадо. Очевидцы выкладывают в интернет большое количество роликов.

На кадрах одного из них торнадо обрывает провода электропередач, разрушает частный дом. От здания отлетают листы обшивки, куски настила крыши.

Вместе с тем, сильный ветер практически не затрагивает припаркованные рядом с домом автомобили.

На последующих кадрах торнадо возникает слева от машины автора ролика. Ветер несет и крутит листы железа, ветки деревьев.

Ранее сообщалось, что в общей сложности за последние несколько дней стихия унесла жизни 21 человека из Арканзаса, Кентукки, Техаса и Оклахомы.

В зоне повышенного риска в США находятся в настоящее время свыше 110 млн человек. Торнадо и ураганы угрожают, в частности, Вашингтону, Балтимору и Филадельфии.