Женщина стала фигуранткой уголовного дела, похитив спасательные жилеты из самолета

Хабаровчанка украла спасательные жилеты из самолета, летевшего в Благовещенск
В аэропорту Благовещенска раскрыли кражу спасательных жилетов из пассажирского самолета, сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД.
Пропажу пяти спасательных жилетов из салона самолета обнаружил сотрудник авиакомпании и обратился к транспортным полицейским. Те провели проверку и установили, что к краже причастна 44-летняя женщина, только что прилетевшая в Благовещенск из родного ей Хабаровска.
Сообщается, что пропавшие авиационные спасательные жилеты были обнаружены в ее ручной клади. Подозреваемая заявила, что похитила их для использования в личных целях.
«Сумма ущерба для авиакомпании составила свыше 43 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело», — отметили в пресс-службе ведомства.
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