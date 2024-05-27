Орловский губернатор прокомментировал задержание своего советника

Орловский губернатор Клычков назвал неожиданным задержание своего советника
Губернатор Орловской области Андрей Клычков назвал неожиданным задержание своего советника Сергея Лежнева. Свой комментарий он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте».
«Удивительно, что история двухлетней давности сегодня приобретает какие-то дополнительные обороты, но абсолютно подтвержу еще раз, что правоохранители будут разбираться, уверен, что все будет беспристрастно, спокойно, без каких-либо особенностей сделано», — заявил он.
По словам Клычкова, последние два года Лежнев занимался доставкой гуманитарной помощи в зону СВО, «на самые сложные направления фронта».
«Эту работу мы не остановим, и уже на 29 и 30 мая запланирована доставка новых грузов», — заявил он.
Задержан советник губернатора Орловской области
До этого суд арестовал советника губернатора Орловской области Лежнева на месяц по делу о мошенничестве.
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