В Адыгее ребенок сгорел в автомобиле

Трехлетний ребенок сгорел в салоне автомобиля, пока его родители собирали клубнику на поле в ауле Бжедугхабль Красногвардейского район Адыгеи. По факту гибели малыша проводится проверка, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Сообщение о гибели трехлетнего ребенка в результате возгорания автомобиля на одном из полей в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района поступило в Гиагинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по республике.

"Предварительно установлено, что родители совместно с ребенком прибыли на поле для сбора клубники. Во время сбора родители оставили ребенка в салоне автомобиля, после чего произошло возгорание транспортного средства, в результате которого ребенок скончался. По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления СК России по Адыгее.