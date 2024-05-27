Обломки БПЛА упали на частный дом в Московской области

Обломки беспилотника, сбитого противовоздушной обороной, упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его информации, никто из местных жителей не пострадал, все люди успели эвакуироваться. Минобороны РФ информацию не комментировало.

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Сегодня около 21:00 мск в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал. С восстановлением дома мы обязательно поможем, — отметил глава региона.

Ранее средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью, сообщала пресс-служба Минобороны. Там уточнили, что попытка была пресечена 25 мая около 22:30 мск.

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В этот же день в результате двух обстрелов ВСУ территории Белгорода и Белгородской области погибли четыре мирных жителя. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что 12 человек ранены, включая 8-летнего мальчика.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что над городом Старый Оскол российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа. По его информации, пострадавших среди граждан не было.