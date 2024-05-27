Сильный ветер приостановил работу российского аэропорта

Сильный ветер приостановил работу международного аэропорта «Якутск», передает «МИР 24».

Из-за погодных условий задерживаются вылеты и прилеты, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Так, рейс по маршруту Домодедово – Якутск был перенаправлен в аэропорт Нерюнгри: экипаж принял решение уйти на запасной аэродром из-за сильного ветра в аэропорту «Якутск».

Также задержаны рейсы из Якутска в Домодедово, Казань, Шереметьево. Борт из Казани перенаправлен в Нерюнгри.

Ранее сообщалось, что аэропорт Воркуты закрыт до 21 июня для ремонта взлетно-посадочной полосы.